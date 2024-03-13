Путин раскрыл, какие ракеты России обнулили вложения США в систему ПРО Путин: «Авангард» обнулил вложения США в систему противоракетной обороны

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Российские снаряды «Авангард» по сути обнулили все вложения США в систему противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. По его словам, названное вооружение и американская ПРО — несопоставимые величины. Кроме того, добавил глава государства, опыт с созданием «Авангарда» показал, как России нужно действовать.

Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — «Авангард», межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО, — заявил Путин.

Известно, что первый полк «Авангардов» заступил на боевое дежурство в 2021 году. Эти ракеты способны совершать полеты в плотных слоях атмосферы. Кроме того, они приспособлены к глубокому маневрированию, что делает их неуязвимым для любых средств ПВО и ПРО.

Ранее президент также заявил, что с военно-технической точки зрения Россия уже готова к ядерной войне. Причем отечественная ядерная триада является более современной, нежели триады других стран, подчеркнул глава государства.