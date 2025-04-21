Путин раскрыл, как Россия на самом деле относится к мирным инициативам Путин рассчитывает, что Киев будет относиться положительно к мирным инициативам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Москва положительно относится к любым мирным инициативам и рассчитывает, что Киев будет относиться так же, заявил российский президент Владимир Путин. Глава государства вышел к представителям СМИ после вручения премии «Служение» на полях муниципального форума в Национальном центре «Россия». Его слова приводит РИА Новости.

Всегда об этом говорили, что мы относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что так же к этому будут относиться и представители киевского режима, — отметил президент.

До этого сообщалось, что Украина подверглась первому удару после окончания пасхального перемирия. В Минобороны России не комментировали эту информацию. Как отметил депутат Госдумы Михаил Шеремет, предложенное Путиным перемирие стало неожиданностью для Киева. Парламентарий отметил, что мирные инициативы свалились на украинского лидера Владимира Зеленского как «снег на голову» из-за «предреволюционного хаоса в стране».

Ранее философ Александр Дугин заявил, что американский президент Дональд Трамп, фиксируя нежелание всех сторон закончить конфликт на Украине на его условиях, готовится к выходу из него в одностороннем порядке. По его словам, решение Путина о пасхальном перемирии было принято самостоятельно — без согласования с Трампом.