Путин раскрыл, как Россия могла бы ответить Украине на обстрелы регионов Путин: Россия может ответить Украине на обстрелы тем же, но у нас другие планы

Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин/ТАСС

Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами

Россия может ответить на обстрелы гражданских объектов со стороны Украины аналогичными действиями, однако у Москвы есть свои взгляды и планы на этот счет, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления в Кремле. Он подчеркнул, что Россия будет действовать согласно своим разработанным планам.

Конечно, можем ответить тем же <...> и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили, — сказал глава государства.

Утром 20 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о сигнале ракетной опасности, звучащем в регионе. Он призвал местных жителей не выходить из домов, а тех, кто на улице, — спуститься в укрытия. Глава региона также призвал жителей не подходить к окнам.

Позднее губернатор сообщил, что один человек погиб в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Пострадали еще два человека: 17-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и рассечение надбровной области, у мужчины — осколочные ранения правой верхней конечности.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт показал фотографии с разрушенными домами в селе Гуево Суджанского района после ночного обстрела. По его словам, среди местных жителей никто не пострадал, при этом три домовладения получили повреждения, также в населенном пункте перебита ЛЭП.