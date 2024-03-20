Россия может ответить на обстрелы гражданских объектов со стороны Украины аналогичными действиями, однако у Москвы есть свои взгляды и планы на этот счет, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления в Кремле. Он подчеркнул, что Россия будет действовать согласно своим разработанным планам.
Конечно, можем ответить тем же <...> и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили, — сказал глава государства.
Утром 20 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о сигнале ракетной опасности, звучащем в регионе. Он призвал местных жителей не выходить из домов, а тех, кто на улице, — спуститься в укрытия. Глава региона также призвал жителей не подходить к окнам.
Позднее губернатор сообщил, что один человек погиб в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Пострадали еще два человека: 17-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и рассечение надбровной области, у мужчины — осколочные ранения правой верхней конечности.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт показал фотографии с разрушенными домами в селе Гуево Суджанского района после ночного обстрела. По его словам, среди местных жителей никто не пострадал, при этом три домовладения получили повреждения, также в населенном пункте перебита ЛЭП.