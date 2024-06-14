Путин раскрыл смысл заявлений о нападении России на Европу Путин: заявлениями о нападении России на Европу обосновывается гонка вооружений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Заявления о нападении России на Европу являются «домыслами и бредом», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД страны. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, они озвучиваются для «обоснования гонки вооружений». Глава государства подчеркнул, что опасность для Европы представляет не Россия, а критическая, почти тотальная зависимость от США.

Антироссийская пропагандистская компания, в которой участвуют весьма высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. <...> Все мы понимаем, что это абсолютный бред, только обоснование гонки вооружений, — сказал президент.

Президент назвал нынешних европейских политиков «статистами» и выразил надежду, что со временем к власти там придут сильные лидеры. При этом он добавил, что если Европа хочет сохраниться как один из центров мира, то ей нужно быть в хороших отношениях с Россией. Москва, по его словам, к этому готова.

Также Путин отметил, что западная схема обеспечения безопасности не работает. Он подчеркнул, что «дипломатия по-натовски» дает обратный результат и любая страна в настоящее время может оказаться жертвой этой дипломатии.