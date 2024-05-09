Путин раскрыл главный плюс использования карт «Мир» в Лаосе Путин: использование карт «Мир» в Лаосе приведет к росту турпотока из России

Использование карт «Мир» в Лаосе позволит увеличить туристический поток из России, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с азиатским коллегой Тхонглуном Сисулитом. По его словам, в 2023 году у государств наметился «скромный рост» взаимодействия в торгово-экономической сфере. Как отметил российский лидер, товарооборот между РФ и Лаосом вырос на 12%.

Держатели карт «Мир» получили возможность использовать их на территории вашей страны. Это, безусловно, будет способствовать росту туристического потока. <...> Развивается взаимодействие в области обороны и безопасности, поддерживаются гуманитарные связи, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что рад видеть президента Лаоса в Москве, который был в числе почетных зарубежных гостей на параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Путин добавил, что в этом году исполняется 30 лет со дня заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Лаосом.

Ранее Путин заявил, что вклад туристической отрасли в ВВП России необходимо увеличить в два раза к 2030 году. По словам главы государства, через шесть лет этот показатель должен достигать 5%. Как пояснил Путин, на подъем туризма влияют все национальные проекты.