Путин раскрыл детали возвращения иконы мученицы Елизаветы из Нью-Йорка Путин рассказал, что вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы

Фото: kremlin

Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёве

Президент России Владимир Путин после рождественской службы в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево рассказал, что вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы с частицей ее мощей. Глава государства уточнил, что икону ему подарил предстоятель зарубежной церкви. Вместе с Путиным в Ново-Огарево встретили Рождество семьи погибших в спецоперации на Украине бойцов, передает РИА Новости.

Эту икону с мощами мне подарил предстоятель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я ее сюда привез, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой. Ведь это ее дом, она здесь жила. Потом перенес ее сюда, в церковь. А эта церковь была их домовым храмом, — сказал президент.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с праздником Рождества Христова и отметил вклад главы государства в сохранение нравственных ценностей в стране. Он отметил, что взаимодействие церкви, власти и общества и дальше будет помогать сплочению народа и патриотическому воспитанию молодежи.

Глава РПЦ напомнил, что в праздничные дни церковь призывает верующих делать добрые дела, заботиться о ближних. Он также пожелал главе государства крепкого здоровья и успехов на благо страны.