Путин раскрыл данные о дефиците российского бюджета Путин сообщил о дефиците бюджета России в 2,2 трлн рублей за первый квартал

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Дефицит российского бюджета за первые три месяца этого года достиг 2,2 трлн рублей, заявил на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин. Причиной роста дефицита стало увеличение расходов на 25% к аналогичному периоду предыдущего года, передает ТАСС.

Суммарно за январь — март текущего года его дефицит составил 2,2 трлн рублей, — сказал глава государства.

Увеличение бюджетного дефицита Путин прежде всего связал с графиком расходов, которые «перенесены на более ранние сроки». Это сделано, чтобы региональные и федеральные власти могли быстрее начинать стройки, оплачивать контракты, запускать мероприятия нацпроектов, выделять финансирование, уточнил президент. Он призвал учитывать фактор дефицита.

Ранее в пресс-службе Министерства финансов России сообщили, что по итогам января 2025 года дефицит федерального бюджета достиг 1,706 трлн рублей. План на весь 2025 год составил 1,173 трлн рублей, что в полтора раза ниже. В ведомстве объяснили такую тенденцию опережающим финансированием расходов внутри первого квартала. В Минфине также заверили, что резкий рост бюджета не отразится на квартальной траектории и исполнении целевых параметров структурного баланса на грядущий год.