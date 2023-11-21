Путин раскрыл, чем Россия привлекает внимание всего мира Путин: достижения России вдохновляют и привлекают весь мир

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Достижения России привлекают внимание всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю 100 дней до Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, успехи страны способны вдохновлять и удивлять.

Безусловно, всех интересуют достижения нашей страны. А они способны по-настоящему удивлять и вдохновлять, что и показывает международная выставка-форум «Россия», — сказал Путин.

Он напомнил, что Всемирный фестиваль молодежи откроется 1 марта 2024 года в Сочи. Глава государства добавил, что РФ будет принимать гостей со всей планеты. По его словам, уже сейчас поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран. Путин выразил мнение, что столь впечатляющий масштаб говорит, что нет силы выше, чем дружба.

Мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством — талантливыми, целеустремленными людьми, — резюмировал президент.

Тем временем в Москве на ВДНХ продолжает работу выставка-форум «Россия». Организаторы мероприятия сообщили, что только в первый день, 4 ноября, выставку посетили более 190 тысяч человек.

Организаторы отметили, что первым мероприятием выставки стал масштабный флешмоб — посетители вместе с хореографами станцевали сразу на 10 площадках ВДНХ. В первый день работы выставки открылись экспозиции всех 89 регионов России, министерств, крупнейших компаний и госкорпораций. Кроме того, в рамках образовательной программы прошел марафон «Знание». Форум продлится до 12 апреля 2024 года.