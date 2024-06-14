Путин раскрыл, был ли приказ штурмовать Киев Путин: приказа штурмовать Киев в 2022 году не было

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Разные варианты действий рассматривались, когда российские войска подошли к Киеву в 2022 году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел страны. При этом решений о штурме города не было, приводит слова лидера корреспондент NEWS.ru.

Наши соединения действительно стояли у Киева. И у военных ведомств, у силового блока были разные предложения наших возможных дальнейших действий, но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил и ни домысливал, не было, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Украина готовила атаку на Новороссию и Донбасс, поэтому Россия признала их независимость, а также заключила договор в соответствии с международным правом. Он упомянул, что Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, но предложение было отвергнуто.

Народы России и Украины нашли бы способ справедливо урегулировать конфликт, но его причина заключается в авантюрной политике Запада, считает президент. Корни конфликта берут начало не в двусторонних отношениях России и Украины, а в «агрессивной, бесцеремонной и авантюрной» политике Запада, которую он вел задолго до начала военной операции.