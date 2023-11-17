Путин раскритиковал «вульгарную глобализацию» Путин: вульгарная глобализация увеличила конфликтный потенциал в мире

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, назвал среди главных причин нынешней напряженности в мире претензии отдельных сил на исключительность и вульгарную глобализацию, передает ТАСС. Также президент раскритиковал культурную экспансию со стороны западных стран.

Среди главных причин нынешней напряженности в мире — именно претензия отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность, их пренебрежение к другим обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации, причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным, — заявил Путин.

Он заявил, что попытка «отмены России» со стороны Запада провалилась. Эти выпады он назвал расистскими и неоколониальными. По словам Путина, в российской культуре сосредосточена «подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность».

в феврале в послании Федеральному собранию Путин заявлял, что развитые страны мира, «прикрываясь словами о демократии и свободах», насаждают «неолиберальные и тоталитарные по своей сути ценности», а также «отвлекают внимание людей от коррупционных скандалов, <...> растущих внутренних экономических, социальных, межнациональных проблем и противоречий».