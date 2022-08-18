Путин раскритиковал руководство ОСК за убыточные контракты Путин подверг критике главу ОСК Рахманова за заключенные убыточные контракты

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по судостроению подверг критике руководителя «Объединенной строительной корпорации» (ОСК) Влексея Рахманова за заключенные убыточные контракты. Глава государства указал, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам родины. Слова президента приводит РИА Новости.

Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали, м? — сказал Путин, обращаясь к главе ОСК Рахманову.

Рахманов объяснил, что данная проблема касается так называемых головных заказов, когда компании приходится начинать строительство, не имея полной спецификации будущего судна и данных «из чего корабль будет состоять». Если заказ поступает от Минобороны, работа корпорации идет по ориентировочным ценам. С другими ведомствами дело обстоит иначе.

Не имея проекта, [мы] не можем мотивировано заявить, какая будет цена, а поскольку мы стараемся быть клиенториентированными, то в этом смысле слишком сильно пошли в сторону заказчиков для того, чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами. <...> Посыпаю голову пеплом, но, мне всегда казалось, что сначала Рродина, а потом уже наши финансы, — сказал Рахманов.

В ответ на этой Путин заявил, что «интересы родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной и наоборот». По мнению президента, необходимо обеспечивать интересы заказчика, «но это не значит, что нужно делать все шалтай-болтай». Вопрос заключается в том, чтобы грамотно отработать в короткие сроки все формальные вопросы, связанные с заключением контракта.

Также в ходе совещания Путин заявил о необходимости поддержать отечественных судостроителей и модернизировать верфи. По его мнению, подобные меры поспособствуют появлению в стране качественных передовых судов.