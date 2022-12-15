Путин: расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался

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Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался. Глава государства добавил, что против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия, нацеленная на то, чтобы в сжатые сроки «смять экономику» страны.

Этот расчет [на падение российской экономики], как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался, — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что санкции против РФ наносят очевидный вред европейским странам. По его мнению, отрицать это «непрофессионально». Песков признал, что ограничения вызывают трудности для Москвы, однако они не носят критического характера. Он подчеркнул, что российская экономика адаптируется к рестрикциям и специалисты это «прекрасно видят».

Ранее Путин заявил, что России предрекали резкий спад экономики на 20%. По словам главы государства, спад составил только 2,9%. В частности, уровень инфляции ниже, чем был до начала проведения специальной военной операции на Украине.