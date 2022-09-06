Путин проводит закрытое совещание с Шойгу Путин проводит закрытое совещание с главой Минобороны Шойгу и начальником Генштаба Герасимовым

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи

Президент России Владимир Путин проводит закрытое совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Помимо них на встрече присутствует начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов. Совещание закрытое, — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что совещание проходит в Приморье, куда Путин прибыл на военные учения «Восток-2022». В настоящий момент на полигоне Сергеевский проходит финальная часть маневров, там же располагается и Путин. Представитель Кремля выразил надежду, что к концу совещания погода в регионе прояснится, и президент сможет посетить хотя бы часть учений.

По крайней мере президент и главнокомандующий смогут посмотреть часть этих учений. Утром погода была очень тяжелая, — уточнил он.

Учения «Восток—2022» проходят с 1 по 7 сентября. В маневрах участвуют воинские контингенты Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Из стран Центральной Азии участие принимают Казахстан, Кыргизия и Таджикистан.

В последний раз глава страны следил за учениями в феврале. За пять дней до начала спецоперации на Украине он вместе с президентом Белоруссии Лукашенко наблюдал за тренировкой по управлению ВС России.