Путин провел встречу с врио главы ДНР Пушилиным

Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным, сообщает пресс-служба Кремля на официальном сайте. В рамках встречи стороны обсудили ситуацию с обеспечением жителей региона жильем, водой, теплом, а также здравоохранением. По словам Пушилина, несмотря на проведенную работу по восстановлению водоснабжения, проблема решена лишь частично.

Власти ДНР совместно с федеральными ведомствами провели большую работу по восстановлению водоснабжения. Однако проблема решена лишь частично. В крупных городах вода подается несколько часов в сутки. Также происходят большие потери из-за изношенности сетей, — сказано в пресс-релизе.

Врио главы ДНР добавил, что теплоснабжение в регионе невозможно наладить полноценно из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

20 декабря Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени получили врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.