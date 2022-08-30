Золотов доложил Путину о действиях Росгвардии на Украине

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и Виктор Золотов

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщается на сайте Кремля. Золотов доложил президенту о работе подразделений войск нацгвардии в рамках СВО. Он отметил, что Росгвардия выполняет большое количество задач, в том числе налаживает мирную жизнь и охраняет важные государственные объекты.

В ходе специальной военной операции войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях Донецкой и Луганской республик, а также в Запорожской и Херсонской областях, — сказал Золотов.

Он добавил, что росгвардейцы ведут боевые действия, занимаются разведкой и уничтожают цели из артиллерии.

Встречу президента и главы Росгвардии ранее анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сообщил, что Золотов выступит с открытым докладом перед президентом.

Пресс-секретарь президента также отметил, что спецоперация идет методично и в соответствии с планами, все цели будут достигнуты. Так представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть стране территории.