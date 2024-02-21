Путин провел в Казани переговоры с лидерами дружественных государств

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел в Казани серию двусторонних встреч с лидерами дружественных стран, передает РИА Новости. Они прибыли на открытие Игр будущего.

Путин начал с беседы с главой Республики Сербской Милорадом Додиком. Российский лидер поблагодарил его за поддержку Москвы и отметил, что тот всегда предпочитает лично принимать участие в российских мероприятиях. Додик в свою очередь подчеркнул, что сербы отвергают политику Запада.

Стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России. <…> Конечно, отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО, — уточнил он.

Следующие переговоры были с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Путин отметил, что отношения стран стремительно развиваются. Он добавил, что 35% прямых инвестиций в киргизскую экономику пришли из России. После этого российский лидер обсуждал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым строительство ТЭЦ в трех городах и двух ГРЭС, а также газопровода в Китай. Токаев высказался о предстоящих российских выборах.

Каких-либо сомнений в конечном результате, естественно, нет, потому что Россия под вашим авторитетом и руководством достигает заметных впечатляющих успехов, — сказал казахстанский лидер.

На встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Путин отметил, что нет таких вопросов, которые требовали бы решений на высшем уровне. Лидеры подтвердили приверженность исполнению решений, принятых в Москве четыре месяца назад.

Расширяется и сотрудничество с Таджикистаном. Путин отметил в разговоре с главой республики Эмомали Рахмоном, что один из важнейших факторов успеха — личные отношения лидеров. Рахмон в ответ пожелал коллеге успехов, крепкого-крепкого здоровья и стальных нервов.

Ранее Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в 2025 году в Казахстане. С такой инициативой выступил лидер республики Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов принять Игры будущего. По его словам, страна может провести соревнования вслед за Россией и Казахстаном в 2026 году.