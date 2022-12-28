Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также договорились активизировать контакты на различных уровнях.

Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества... Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства, — говорится в сообщении.

Бермудес с женой и членами делегации посещал Москву 19 ноября. Кубинский президент встретился Путиным. Кроме того, 22 ноября президенты приняли участие в открытии памятника экс-главе Госсовета Кубы Фиделю Кастро.

Решение об установке памятника революционеру было принято депутатами Мосгордумы в феврале. Российское военно-историческое общество выделило на установку монумента финансирование в размере 20 млн рублей.

Кастро был одним из руководителей кубинского революционного движения. В период с 1959 по 2008 год он занимал пост председателя совета министров Кубы. В завещании Кастро попросил не воздвигать памятники в его честь.