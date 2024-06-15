Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Путин и Жапаров уделили внимание вопросам взаимодействия в рамках ЕАЭС

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с киргизским коллегой Садыром Жапаровым отношения Москвы и Бишкека, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран уделили внимание вопросам взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые аспекты взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Ранее президент Киргизии призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в стране процессы. Так он ответил главе Госдепа США Энтони Блинкену, который предупредил его об опасностях введения законов об иноагентах.

В Москве 8 мая прошел саммит ЕАЭС, на котором собрались главы государств — членов интеграционного экономического объединения. Их встреча приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.

Ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев сообщил, что главы стран — участниц Евразийского экономического совета условились провести следующее заседание в декабре этого года в Санкт-Петербурге. Следующая встреча станет 11-й по счету.