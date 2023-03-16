Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Фото: The Kremlin Moscow / Global Look Press

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что стороны обсудили практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в рамках трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении. Главы двух государств также коснулись темы развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.

Обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле известных трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, — сообщила пресс-служба.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил РФ обратиться в Совбез ООН для создания международных механизмов в качестве гаранта безопасности в Карабахе.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru, не стала анализировать это предложение армянского премьер-министра. По ее словам, эта фраза необъяснима и является «невероятной эквилибристикой слов».