Путин с Токаевым оценили уровень стратегического партнерства стран Путин и Токаев поздравили друг друга с Новым годом и отметили высокий уровень партнерства

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, передает пресс-служба Кремля. Политики поздравили друг друга с Новым годом, а также отметили высокий уровень стратегического партнерства двух стран.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, — указано в сообщении.

Президент Казахстана также поблагодарил за теплый прием на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 26–27 декабря прошлого года. Президенты обсудили вопросы взаимодействия по топливно-энергетическому направлению и договорились продолжать координацию по линии правительств и профильных структур.

В конце 2022 года Токаев заявил о том, что русский язык играет значимую роль в укреплении языкового пространства СНГ. По словам казахстанского лидера, в этом не может быть сомнений. Глава республики также отметил важность культурно-гуманитарного сотрудничества между странами — членами содружества.

В свою очередь Владимир Путин признал, что среди стран — участниц СНГ есть разногласия, однако государства готовы сотрудничать. В своей речи на неформальном саммите он подчеркнул, что члены содружества стремятся решать проблемы, оказывая друг другу помощь.