Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь с Украиной Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в обмене пленными с Украиной

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и обсудил с ним оказание дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа, сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что президент РФ также поблагодарил Аль Нахайяна за содействие в обмене пленными с Украиной.

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. <...> На фоне продолжающегося военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта рассмотрены шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов выступило посредником при возвращении российских военнослужащих из плена. По данным ведомства, речь идет о посредничестве гуманитарного характера. Отмечается, что 31 января в рамках обмена военнопленными на родину вернулись 195 россиян. Украинская сторона тоже вернула 195 солдат.

Отмечается, что до этого обмен военнопленными между Россией и Украиной был приостановлен после крушения военно-транспортного самолета ВКС РФ Ил-76. На его борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.