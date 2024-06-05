Путин позвонил Моди после его отставки Путин поздравил Моди с успехом его партии на парламентских выборах

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщили в пресс-службе Кремля на своем сайте. Отмечается, что российский лидер поздравил главу индийского правительства с успехом его партии в ходе выборов в парламент.

Президент России тепло поздравил Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на завершившихся на днях всеобщих парламентских выборах. Это является отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее международного авторитета, — сказано в сообщении.

Также отмечается, что стороны договорились продолжать конструктивное взаимодействие на личном уровне. Особо привилегированное стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели находится на высоком уровне и будет дальше расширяться по всем направлениям. Кроме того, Путин направил Моди также поздравительную телеграмму.

Ранее избирком Индии сообщал, что «Национально-демократический альянс», который возглавляет партия Нарендры Моди, одержал победу на парламентских выборах. Согласно официальной информации, он получил 272 места в нижней палате.