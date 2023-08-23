Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Пасечником Путин назвал стабильной ситуацию на линии боевого соприкосновения в Донбассе

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, на которой обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в республике, сообщает пресс-служба Кремля. Глава республики проинформировал президента о том, что обстановка в ЛНР продолжает оставаться напряженной.

Обстановка на территории республики, к большому сожалению, продолжает оставаться напряженной, хотя должен отметить, что она достаточно стабильная, без каких-либо резких обострений, — рассказал Пасечник.

Он пояснил, что напряженность в республике обусловлена тем, что на какой-то ее части и в непосредственной близости проходит линия боевого соприкосновения. При этом врио главы ЛНР заверил Путина, что некая стабильность и прогнозируемая ситуация позволяют властям региона выполнять те задачи, которые перед ними стоят.

Президент назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, отметив, что украинское командование ведет себя так, словно солдаты ВСУ — не их граждане, толкают бойцов на минные поля и под артиллерию. О работе Пасечника на посту главы республики Путин сказал, что у того «неплохо получается» решать стоящие перед ЛНР задачи. Также президент призвал думать о восстановлении экономики и социальной сферы новых регионов одновременно с решением вопросов безопасности.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года. По его словам, соответствующие результаты достигнуты, несмотря на пессимистичные прогнозы.