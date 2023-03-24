Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза Песков: Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в середине дня

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Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Мероприятие планируется в середине дня, уточнил представитель Кремля.

В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — сообщил Песков.

Путин традиционно проводит оперативные совещания Совбеза по пятницам, прошлая такая встреча состоялась 17 марта. Неделей ранее, 10 марта, президент обсудил с постоянными членами Совбеза развитие отношений с ближайшими соседями и союзниками по ЕАЭС, свой доклад главе государства на совещании представил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Еще одно заседание прошло 3 марта, его предметом стала антитеррористическая защищенность объектов в стране. Тогда президент России предложил выступить с докладом министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Также Песков рассказал, что в этом году Кремль решил отказаться от участия в акции «Час Земли». Решение приняли в связи с тем, что одна из международных организаций, которая занимается этой акцией, ранее была включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.