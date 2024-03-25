Путин проведет совещание по принимаемым после теракта в «Крокусе» мерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия пожара в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня 25 марта проведет совещание, на нем обсудят меры, принимаемые после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что совещание может пройти «в открытом режиме».

Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, президент имеет в виду провести совещание для обсуждения мер, принимаемых после теракта, — сказал представитель Кремля.

По его словам, в совещании будут участвовать главы Москвы и Подмосковья, а также руководители ведомств силового и социального блоков.

Группа террористов напала на концертный зал вечером в пятницу, 22 марта. Люди в камуфляже уже на входе начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщает, что количество погибших достигло 144 человек, 97 пострадавших находятся в больницах.

Ранее стало известно, что организаторы террористического акта в «Крокус Сити Холле» готовились совершить еще один теракт в одной из стран Средней Азии. Атаку, которая планировалась примерно в то же время, что и в Подмосковье, удалось предотвратить.