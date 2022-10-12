Путин проведет переговоры с Алиевым в Астане

Фото: kremlin.ru

Ильхам Алиев, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе саммита лидеров стран СНГ в Астане проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова. По его словам, президенты обсудят сотрудничество Москвы и Баку, а также азербайджано-армянские отношения.

Запланирована встреча с президентом Азербайджана Алиевым, — сказал Ушаков.

Он напомнил, что в прошлый раз российский и азербайджанский лидеры провели переговоры 7 октября в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Тогда они условились о более обстоятельной встрече.

Ушаков сообщил, что Москва предложит провести очередной саммит в трехстороннем формате с участием лидеров России, Азербайджана и Армении. Он выразил надежду на то, что сроки такой встречи будут согласованы в ближайшее время. Помощник президента добавил, что Евросоюз и США пытаются вклиниться в урегулирование между Азербайджаном и Арменией, но Баку и Ереван используют российские наработки.

Мы, конечно, видим, что в эту работу пытаются вклиниться внерегиональные игроки, в частности, Евросоюз и Соединенные Штаты, но в основном они используют наши наработки и, конечно, я еще раз повторю, основополагающие договоренности были достигнуты в 2020 и в 2021 годах при нашем самом активном участии, — заключил Ушаков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Путина намечена встреча в Астане с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они будут обсуждать двусторонние отношения, а также ситуацию на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что одним из обсуждаемых вопросов может стать возможное посредничество Турции в урегулировании украинского конфликта.