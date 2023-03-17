Путин проведет оперативное совещание Совбеза России

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 17 марта проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, завил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что встреча запланирована на вторую половину дня, передает ТАСС.

Во второй половине дня, скорее даже вечером, у президента пройдет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — сказал Песков.

Кроме того, у Путина запланированы два международных телефонных разговора и «разные встречи». Песков обещал проинформировать россиян, если звонки состоятся, и «публичить» встречи в случае необходимости.

Накануне состоялся телефонный разговор Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в рамках трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Кроме того, Министерство иностранных дел Китая подтвердило визит главы государства Си Цзиньпина в Россию 20–22 марта. По словам представителей ведомства, встреча придаст новый импульс партнерству двух стран.