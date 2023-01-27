Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проведет традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ во второй половине дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Тему совещания Песков не уточнил.

Мы ожидаем, что ближе ко второй половине дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что на предыдущем оперативном совещании 20 января президент России проинформировалчленов Совбеза о международных контактах и обсудил ход специальной военной операции на Украине. Министр обороны [Сергей] Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели, также были затронуты вопросы социально-экономической повестки дня.

Темой другого совещания членов Совбеза, которое состоялось 21 декабря 2022 года, стала новая концепция внешней политики России. В качестве основного спикера доклада президент вызвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. До этого сообщалось, что концепция должна дать ответ на все вопросы о внешней политике России в ближайшие шесть лет.