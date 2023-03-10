Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами СБ России

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 10 марта проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он также отметил, что вечером в Ново-Огарево президент отдельно устроит закрытое совещание по текущим вопросам и непубличную рабочую встречу.

Сегодня у Путина на вторую половину дня запланировано некоторое совещание служебное и закрытая встреча. До этого он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — сказал Песков.

Последнее заседание прошло 3 марта. На нем Путин обсудил с членами Совбеза антитеррористическую защищенность объектов в стране.

Тогда российский президент предложил выступить с докладом министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Помимо него на заседании присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель Путина по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.