Путин «полетал» над Улан-Удэ на вертолете Ми-171А2 Путин полетал на симуляторе вертолета в ходе визита в Улан-Удэ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ совершил тренировочный полет на тренажере вертолета Ми-171А2, говорится в Telegram-канале «Известий». Глава государства выполнил несколько маневров и завершил полет приземлением.

Помимо этого президент осмотрел агрегаты вертолетов и фюзеляжи новых моделей — модификаций гражданского вертолета Ми-171АЗ и многоцелевого вертолета Ка-226.54. Он также ответил на вопросы работников предприятия. В беседе затрагивались темы конфликта на Украине, экономической ситуации в России и другие. В завершение встречи глава государства сфотографировался с рабочими.

Ранее сообщалось, что Путин посетил в Санкт-Петербурге Обуховский завод, который входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». В беседе с рабочими он отметил, что предприятие работает очень надежно, устойчиво, с хорошим результатом и производит продукцию, которая будет востребована и после завершения спецоперации на Украине.