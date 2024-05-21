Путин прокомментировал развитие отечественного ТЭК Путин: отечественный ТЭК развивается стабильно на фоне санкционного давления

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Отечественный топливно-энергетический комплекс (ТЭК) на текущий период развивается стабильно с учетом санкционного давления, заявил президент РФ Владимир Путин на профильном совещании, пишет пресс-служба Кремля. По словам российского лидера, стоит принимать в расчет сильную волатильность на энергетических рынках.

Несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональном энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления, — отметил глава государства.

Ранее Путин дал указание ускорить и максимально оперативно завершить работу по подготовке стратегии развития топливно-энергетического комплекса. Также на совещании обсуждалось текущее состояние ТЭК и задачи, стоящие на среднесрочную и более отдаленную перспективу.

Кроме того, президент РФ указал, что с начала текущего года в стране добыли 195,7 млн тонн нефти. По словам главы государства, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели снизились на 1,8%. Он назвал снижение незначительным. Устойчиво растет потребление электрической энергии, а добыча газа увеличилась почти на 8%, констатировал российский лидер.