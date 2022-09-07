Никита Чайка

Путин прокомментировал 22-летний срок для Сафронова по делу о госизмене Путин не стал судить о справедливости приговора Сафронову по делу о госизмене

7 сентября 2022 в 12:59

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022