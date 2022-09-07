Президент России Владимир Путин заявил, что не знает всех деталей дела осужденного за госизмену журналиста Ивана Сафронова и не будет судить о справедливости наказания. На заседании Восточного экономического форума он объяснил, что Сафронов, согласно информации контрразведки, зарабатывал сбором и передачей секретной государственной информации разведке одной из западных стран.
Деталей не знаю, он был не только журналистом, но и советником руководителя «Роскосмоса» и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок. <...> Насколько оно [судебное решение] справедливо с точки зрения срока, который он получил за содеянное, я не берусь судить, — заявил глава государства.
Президент отметил, что адвокаты осужденного всегда могут опротестовать решение суда, как и генеральный прокурор.
Московский суд огласил приговор Сафронову 5 сентября. На закрытом заседании журналист был осужден на 22 года лишения свободы, а также суд постановил ему выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
Журналиста задержали сотрудники ФСБ в июле 2020 года, с тех пор он находился в СИЗО «Лефортово» в Москве. Сторона обвинения считает, что осужденный передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией. Сам Воронин, являясь свидетелем обвинения, выступил в защиту журналиста.
Сам Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом, заявив, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе и для доказательства этого ему достаточно трех часов и ноутбука.