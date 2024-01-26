Путин захотел выругаться из-за происходившего в Донбассе Путин заявил, что происходившее в Донбассе по вине Украины — это геноцид

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами назвал происходившие события в Донбассе геноцидом по вине Украины. По его словам, русских там решили объявить нетитульной нацией. Глава государства также признался, что в связи с этим он хотел бы выругаться, но из-за присутствия дам и телекамер ему приходится сдерживать себя.

Все, что происходило в Донбассе — это геноцид. На наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией, — заявил президент, запись мероприятия опубликована в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Ранее президент сообщил о непростой ситуации в Соледаре из-за попыток ВСУ атаковать российские войска. По его словам, военнослужащим ВС России удается отбивать все атаки противника. Глава государства рассказал, что российские подразделения каждый день продвигаются вперед.

Путин также сообщал, что сейчас в зоне СВО находится свыше 600 тысяч военнослужащих ВС РФ. По его словам, зона боевых действий составляет почти 2000 километров.

До этого политолог Дмитрий Раевский допустил, что 2024 год станет переломным для России в зоне специальной военной операции. Он подчеркнул, что российские войска в условиях сухих дорог смогут совершить прорыв. По его словам, среди бойцов ВСУ преобладают пожилые люди и женщины, которые не могут держать оборону. Кроме того, они часто самовольно покидают позиции из-за дефицита еды, воды и боеприпасов.