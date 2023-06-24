Путин проинформировал Лукашенко о ситуации в России

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел утром 24 июня телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает БелТА со ссылкой на администрацию главы Белоруссии. Путин проинформировал Лукашенко о ситуации в России.

Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России, — говорится в сообщении.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации».

Путин заявил в обращении 24 июня, что власти жестко ответят на действия мятежников. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Путин подчеркнул, что любая внутренняя смута — смертельная угроза для государственности и нации.