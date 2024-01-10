Путин проехал по неофициально открытому зимнику на Чукотке Песков: Путин проехал по неофициально открытому зимнику на Чукотке

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА «Новости»

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин проехал по неофициально открытому зимнику на Чукотке, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что перед проездом на маршруте провели необходимые проверки в целях безопасности.

Зимник официально откроется только в феврале. Поэтому на самом деле все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются. И все соотносят массу машины. Толщина льда еще не такая, чтобы гарантировала спокойный проезд любого транспорта, — отметил Песков.

Он добавил, что перед проездом Путина специальные службы в составе передовой группы проверили зимник «10 раз».

Путин прибыл на Чукотку 10 января. Он посещает регион впервые за годы своего президентства. Российский лидер неоднократно отмечал, что хочет побывать в округе, и указывал на необходимость совершенствования индустрии гостеприимства, так как местная природа привлекает туристов, несмотря на суровый климат.

В ходе встречи с жителями Анадыря Путин рассказал, как занимается спортом. Он подчеркнул, что уделяет активности минимум два часа в день. Президент посещает тренажерный зал и бассейн.