Путин продолжает считать, что для России Байден лучше Трампа

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин остался верен своему мнению о том, кто больше предпочтителен для России на посту президента США. По его словам, которые приводит ТАСС, это Джо Байден, а не бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить: Байден, — сказал российский лидер.

Ранее Путин назвал адекватной реакцией заявление Джо Байдена, который высказался в его адрес оскорбительной фразой. По его словам, американский коллега не может сказать ему спасибо.

15 февраля Путин заявил, что Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Трамп. По мнению российского лидера, демократ является более «опытным и предсказуемым» политиком. При этом он добавил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья Байдена, так как не является квалифицированным врачом.

Дональд Трамп в ответ на это заявил, что воспринял как комплимент слова Путина о том, что Москве предпочтительнее работать с Джо Байденом. Трамп пояснил, что при слабой администрации Байдена Россия «получит Украину».

При этом ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин счел заявление Путина типичным политическим троллингом. По его словам, многие эксперты считают, что Байден вбивает последний гвоздь в крышку гроба американского лидерства, а Дональд Трамп, наоборот, будет усиливать США и увеличивать их мощь.