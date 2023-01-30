Путин продлил срок госслужбы Сергея Иванова Путин подписал указ о продлении срока госслужбы спецпредставителя Сергея Иванова на год

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Сергей Иванов

Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы своего спецпредставителя Сергея Иванова на один год, соответствующий указ был подписан главой государства 30 января. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Иванов находится на этой должности с 2016 года, 31 января ему исполнится 70 лет.

Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2024 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу, — указано в документе.

В январе этого года Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ. Павлов занимал пост помощника секретаря с 2009 года. До этого он работал на различных должностях в ФСБ, а также в существовавшем до 2003 года Федеральном агентстве правительственной связи и информации при президенте РФ.

В ноябре Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда РФ при Совете Европы. Россия вышла из Совета Европы 16 марта. Страна состояла в организации 26 лет.

12 января Путин назначил Рината Аляутдинова постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО. Аляутдинов возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России. Другим поручением президент освободил от должности постпреда Александра Кузнецова, который занимал этот пост с 2016 года.