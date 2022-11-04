В России продлили заморозку выплат по советским вкладам Путин подписал закон о продлении заморозки выплат по вкладам CCCР до 2026 года

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Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому выплаты по вкладам СССР приостанавливаются на срок до 1 января 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и является сопутствующим проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Закон, гарантирующий полную компенсацию сбережений граждан, которые были помещены во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года, принят еще в 1995 году. Он предусматривает, что восстановливаться сбережения будут путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость такового определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости. Она составляет 464 рубля СССР.