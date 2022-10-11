Путин продлил на 2023 год продовольственное эмбарго

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Президент Владимир Путин продлил на 2023 год действие своего указа от 2014 года о продовольственном эмбарго в ответ на антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступает в силу со дня подписания.

Постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года, — говорится в тексте.

Глава государства поручил правительству обеспечить осуществление мер, которые необходимы для реализации указа. Кроме того, в тексте указывается, что при необходимости кабмин может вносить предложения, касающиеся изменения срока действия специальных экономических мер.

Ранее Путин заявил, что санкционное давление Запада на Россию будет только усиливаться. Он подчеркнул, что отечественная экономика должна гибко реагировать на новые ограничения. Для этого необходимо иметь эффективные планы действий, просчитанные на ближайшую и среднесрочную перспективу, и последовательно их исполнять

Некоторое время назад Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России. Они вводят запрет на импорт товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт угля, электронные компоненты для оружия, запчасти для авиации и химических веществ и содержат ряд других ограничений.