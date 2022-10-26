Путин продлил действие специальных мер во внешней экономике

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин продлил действие специальных мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Они останутся в силе до 31 декабря следующего года включительно. Указ за подписью главы государства был обнародован на официальном портале правовой информации в среду, 26 октября.

Документ, подписанный Путиным, продлевает на соответствующий период ограничения на торговлю отдельными видами сырья и продукции с недружественными государствами. Бумага вносит изменения в указ главы государства № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». Его Путин подписал 8 марта.

Документ ограничивает вывоз с территории РФ определенных видов товаров в подавляющее количество стран. Исключениями являются государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазия и Южная Осетия.

В перечне товаров, что запрещаются к вывозу, есть свыше 200 наименований. Речь идет о технологическом, телекоммуникационном, медицинском оборудовании, сельскохозяйственной технике, транспорте и не только.

Ранее Владимир Путин утвердил закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью, единственных владельцев которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Отсрочка от платежей предоставляется на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, сказано в тексте документа.