Президент России Владимир Путин процитировал писателя Александра Солженицына об «ослеплении превосходством», которое характерно для стран Запада. В ходе выступления на пленарном заседании Валдайского форума российский глава также уличил западных лидеров в многочисленных преступлениях: разжигании войны на Украине, обострении ситуации вокруг Тайваня, а также дестабилизации мирового рынка энергетики и продовольствия. Путин также вспомнил о провокациях на «Северных потоках».

Еще в 1974 году Солженицын отмечал, что для Запада характерно длящееся ощущение превосходства. Вот это все и происходит до сих пор.<...> Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение. Это разжигание войны на Украине, обострение ситуации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков, энергетического кризиса. Плюс к этому еще и уничтожение общеевропейских газопроводов, — заявил Путин.