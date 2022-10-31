Путин призвал завершать многолетний конфликт Баку и Еревана

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи

Конфликт Баку и Еревана длится уже много лет и его необходимо завершать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, которые приводит ТАСС, трехсторонний саммит с лидерами Армении и Азербайджана должен этому поспособствовать.

Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо все-таки когда-то его завершать. Согласны с этим, — сказал глава государства.

Он добавил, что у Еревана есть политическая воля к решению этой проблемы и Россия всячески ее поддерживает. Путин отметил, что разблокировка транспортных коммуникаций, которая является частью проблемы, связана также с развитием экономики и социальной сферы. Президент РФ подчеркнул, что Армения является стратегическим партнером России.

В свою очередь Пашинян заявил, что по карабахскому вопросу для Еревана приемлемы подходы российского проекта базовых принципов установления отношений между Арменией и Азербайджаном. В ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он выразил надежду на то, что российский лидер поддержит предложения сослаться на данный проект в рамках возможного трехстороннего заявления по итогам встречи.

Пашинян также добавил, что Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций и Ереван готов принять решение по данному вопросу в любой момент. Кроме того, Пашинян отметил, что Армения надеется на четкую позицию РФ по выводу азербайджанских ВС с ее суверенных территорий. По словам Пашиняна, ВС Азербайджана вторглись на территорию Карабаха в марте 2022 года вопреки договоренностям на высшем уровне.