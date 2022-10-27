Путин призвал Запад «не сваливать все на козни Кремля»

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Запад воспринимает любую критику в свой адрес как «происки Кремля». Он назвал такой подход бредом, а также призвал оппонентов РФ «пошевелить мозгами» и перестать «сваливать» все на Москву.

Что из России не исходит — это все происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите. Неужели мы такие всемогущие? Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как «происки Кремля», «рука Кремля»... Это бред какой-то. Хоть мозгами-то пошевелите, как-то поинтереснее что-нибудь изложите. Нельзя же все сваливать на «козни» Кремля, — призвал Путин.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что Москву пытаются сделать виновником всех бед на планете, в частности иностранных диверсий, которые были направлены непосредственно против России. Так она прокомментировала обвинения в адрес РФ во взрывах на «Северных потоках». По мнению депутата, любой информационный повод будет использоваться Западом против России, чтобы держать тему русофобии на плаву и накачивать ненавистью собственный народ.