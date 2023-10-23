Путин призвал заботиться о детях бойцов СВО, как о своих

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

К детям бойцов спецоперации надо проявлять особое внимание, заботиться о них «как о своих собственных», заявил президент России Владимир Путин во время беседы с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. Как сказано на сайте Кремля, в разговоре они затронули расширение регионального проекта «Дети героев».

Эта инициатива предполагает создание сети кураторов из числа педагогов и психологов для каждого ребенка участника СВО. В ответ Коков отметил готовность реализовать идею в КБР и подчеркнул, что быть сыном, дочкой участника специальной военной операции — это гордо и престижно.

Здесь все важно, но то, что Вы сказали про детей, — это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных, — сказал глава государства.

Ранее тысячи детей участников СВО из Подмосковья получили бесплатные путевки на отдых в летних лагерях, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. В свою очередь министр социального развития Московской области Людмила Болатаева уточнила, что в летних лагерях нынешним летом для детей из семей бойцов СВО забронированы три тысячи мест. Для этого был подготовлен лагерь в Наро-Фоминском районе.