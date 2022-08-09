Путин призвал главу Кировской области не «запихивать под ковер» проблемы Путин на встрече с главой Кировской области призвал не «запихивать под ковер» проблемы региона

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с Александром Соколовым

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым обратил внимание на бедность и высокий уровень алкоголизации в моногородах, призвав «ничего не запихивать под ковер» и заниматься острыми проблемами, говорится в сообщении на сайте Кремля. Он пояснил, что в регионе 11 моногородов и четыре из них находятся в таком положении, которое требует, чтобы ими занимались на постоянной основе.

От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами, — сказал глава государства.

Кроме того, Путин поручил Соколову вместе с федеральными чиновниками решить проблему аварийного жилья.

Есть ещё одна проблема, которая требует особого вашего внимания вместе с федеральными органами власти, — это аварийное жильё, — добавил президент.

Руководитель Кировской области заверил, что все непригодные для жилья дома будут расселены согласно планам — до 2023 года. Вместе с тем, по словам Соколова, в регионе накапливается объем жилья, которое признано аварийным после 2017 года.

Все граждане, которые проживают в этих домах, дома, которые занесены до 2017 года, будут расселены, мы обеспечим всех жильем, — пообещал руководитель области.

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