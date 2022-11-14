Путин призвал внимательно относиться к поддержке участников СВО Путин призвал губернаторов внимательно относиться к поддержке участников спецоперации

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Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернаторов на необходимость поддержки мобилизованных, участвующих «в нелегкой и рискованной боевой работе» СВО, заявив об этом на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, внимание к этим вопросам должно быть первостепенным.

Практически все говорят о тех программах поддержки, которые развёрнуты в регионах, поддержки нашим военнослужащим и членам их семей. <...> И Вас просил бы обратить на это особое внимание, — подчеркнул президент.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил уравнять выплаты мобилизованным во всех регионах России. По его мнению, несправедливо, что солдаты из разных субъектов РФ бьются «в одних окопах», получая при этом разные суммы.

Минфин подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан. Им предлагается продлить сроки уплаты налогов и предоставления документов в налоговые органы. Также ведомство предлагает продлить срок представления налоговых деклараций (за исключением налоговых деклараций по НДС), расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) и другой отчетности. Кроме того, приостановить вынесение решений о проведении налоговых проверок, а также на полгода продлить предельные сроки направления требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании.