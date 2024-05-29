Все представители российской власти вместе со своими командами должны работать так же напряженно, как и военнослужащие Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. По его словам, нужно понимать, в какой момент истории страны приходится действовать, передает РИА Новости.
Основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать. И мы все вместе, все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах, все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем, — сказал Путин.
Глава государства отметил необходимость детально проработать финансовую составляющую национальных проектов. Также он подчеркнул, что, несмотря на те испытания, с которыми сталкивается РФ, у страны есть все ресурсы для их преодоления.
Ранее Владимир Путин заявил, что сбережение и благополучие народа России является главным приоритетом развития страны. Он подчеркнул, что у каждого гражданина должны быть возможности, чтобы наиболее эффективно раскрыть свои способности и добиться успеха.