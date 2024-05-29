Андрей Гайнутдинов

Путин призвал власти работать, как бойцы на линии фронта Путин: власти должны работать так же напряженно, как и военные на линии фронта

29 мая 2024 в 17:25

Фото: Kremlin Pool/Дмитрий Астахов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам