Путин призвал усиливать конкуренцию производителей

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России потребовал усиливать конкуренцию среди производителей в разных секторах, включая сферу медицины и строительную. По его словам, в России должны появиться новые производители качественным товаров, которые смогут создавать продукцию в новом формате.

Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны появиться новые производители, эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в нужном, новом формате и выдавать нужное качество той или иной продукции. Это касается и медицины, это касается строительного сектора в самом широком смысле этого слова, — сказал глава государства.

Указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, Путин подписал 21 октября. Также был утвержден состав совета: в него также вошли вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Василий Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены правительства.