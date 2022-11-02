Путин призвал совершенствовать вооружение

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин призвал «постоянно, непрерывно» совершенствовать вооружение. В ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению ВС РФ он отметил, что достичь этих целей можно благодаря обеспечению конкуренции между производителями и разработчиками военно-промышленного комплекса (ВПК).

Также это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным. Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков, — заявил Путин.

До этого президент России призвал обеспечить участников СВО всем необходимым снаряжением, спецсредствами и оборудованием. В ходе совещания с членами координационного совета при правительстве РФ он добавил, что военная амуниция должна быть удобной, эффективной и современной. Глава страны указал, что по каждому направлению российским властям нужно определить четкий план работы исходя из «реальной ситуации».

Ранее вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что предприятия по производству обмундирования и экипировки для мобилизованных работают в три смены. По его словам, работы по оборонзаказу сейчас идут с опережением графика, так как это необходимо для решения задач в рамках СВО.