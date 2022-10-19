Путин призвал скорректировать концепцию миграционной политики

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Владимир Путин

Действующая концепция государственной миграционной политики должна быть скорректирована в связи с изменениями в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ. Он подчеркнул, что сфера миграционной политики «крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития страны и общества», передает ТАСС.

Как очевидно, необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики. Она должна в полной мере учитывать все существующие и потенциальные вызовы, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства, — сказал глава государства.

Он поручил сегодня же подготовить доклады о том, что уже сделано, на каких приоритетах предстоит сосредоточить внимание в ближайшем будущем. Президент также отметил, что сегодня возникают моральные и региональные факторы, влияющие на миграционную сферу, и государству нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что полного закрытия границ России из-за введения военного положения в четырех регионах РФ не планируется. На заседании Совбеза 19 октября Путин заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.